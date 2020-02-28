10 قرى تفصل الجيش السوري عن السيطرة الكاملة على حماة

نجح الجيش السوري فى بسط سيطرته على قرى خربة الناقوس، والمنصورة، وتل واسط، في أقصى ريف حماه الشمالي الغربي، عقب معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأن قوات الجيش السوري تمكنت من بسط سيطرتها على قرية الزقوم بسهل الغاب شمال غرب حماة، وسط هجوم متواصل للسيطرة على القرى الـ 10 المتبقية في سهل الغاب وبالتالي السيطرة الكاملة على محافظة حماة.فيما شنت الجماعات المسلحة المدعومة من أنقرة، هجومًا عنيفا على قرية الطليحية الواقعة أقصى شرق إدلب عند الحدود الإدارية مع ريف حلب الجنوبي، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش السوري تترافق مع قصف مدفعي تركي مكثف، وسط استمرار القصف الجوي من قبل الطائرات السورية والروسية الحربية على محاور سراقب وأريحا وسرمين التي تتواجد بها التنظيمات الإرهابية.