ورشة عمل لتنسيق جهود الحكومة لتحقيق الخطة الاستراتيجية بأسيوط

نظمت وحدة السكان والمجلس القومي للسكان بأسيوط ورشة عمل لتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق الخطة الاستراتيجية للسكان بقاعة الاجتماعات بمركز النيل للإعلام في ميدان المجذوب بمدينة أسيوط.جاء ذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وفتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ونسمات القوصي عضو المجلس الإقليمي للسكان، ومحسن جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، وحسنى رجب مسئول إعلام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وعدد من أعضاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وبمشاركة ممثلي الجهات الشريكة والمعنية (الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، وحدة السكان، وجمعية تنظيم الأسرة، والهيئة العامة للاستعلامات).حيث تناولت الورشة عرض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أنشطة خاصة بالقضية السكانية وأهم الإحصائيات السكانية بأسيوط ودور كل جهة معنية في الخطة خاصة وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومي للسكان والتركيز على تحقيق الخطة ووضع وتحليل المؤشرات والبيانات للوقوف على المناطق التي تحتاج إلى تدخلات ومزيد من الجهود والعمل فضلًا عن مناقشات لوضع خطة موحدة لهذه الجهات ليتم تنفيذها بالاضافة إلى انشطة كل جهة على حدى بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأساسيين كـ(مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والتربية والتعليم والأزهر والقوى العاملة والمجلس القومي للمرأة) وجميع الجهات المنوط بها تنفيذ الخطة السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لها وذلك بناءًا على تعليمات المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها من خلال رفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني.كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع الخطط التنفيذية للسكان ومناقشتها ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجه تنفيذ تلك الخطط ووضع حلول لها والتنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية المشاركة في الاجتماع للمناقشة والتواصل فيما بينهم لوضع خطة موحدة للعمل فضلًا عن تنفيذ خطط كل جهة منهم طبقًا للمواعيد المحددة والمقررة من قبل ضمن تنفيذ خطة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.