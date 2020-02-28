رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ورشة عمل لتنسيق جهود الحكومة لتحقيق الخطة الاستراتيجية بأسيوط

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:55 م
المجلس القومي للسكان
المجلس القومي للسكان بأسيوط
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
نظمت وحدة السكان والمجلس القومي للسكان بأسيوط ورشة عمل لتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق الخطة الاستراتيجية للسكان بقاعة الاجتماعات بمركز النيل للإعلام في ميدان المجذوب بمدينة أسيوط.

جاء ذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وفتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ونسمات القوصي عضو المجلس الإقليمي للسكان، ومحسن جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، وحسنى رجب مسئول إعلام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وعدد من أعضاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وبمشاركة ممثلي الجهات الشريكة والمعنية (الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، وحدة السكان، وجمعية تنظيم الأسرة، والهيئة العامة للاستعلامات).

حيث تناولت الورشة عرض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أنشطة خاصة بالقضية السكانية وأهم الإحصائيات السكانية بأسيوط ودور كل جهة معنية في الخطة خاصة وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومي للسكان والتركيز على تحقيق الخطة ووضع وتحليل المؤشرات والبيانات للوقوف على المناطق التي تحتاج إلى تدخلات ومزيد من الجهود والعمل فضلًا عن مناقشات لوضع خطة موحدة لهذه الجهات ليتم تنفيذها بالاضافة إلى انشطة كل جهة على حدى بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأساسيين كـ(مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والتربية والتعليم والأزهر والقوى العاملة والمجلس القومي للمرأة) وجميع الجهات المنوط بها تنفيذ الخطة السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لها وذلك بناءًا على تعليمات المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها من خلال رفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني.

كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع الخطط التنفيذية للسكان ومناقشتها ووضع حلول للمشكلات التي قد تواجه تنفيذ تلك الخطط ووضع حلول لها والتنسيق والتشبيك بين الجهات المعنية المشاركة في الاجتماع للمناقشة والتواصل فيما بينهم لوضع خطة موحدة للعمل فضلًا عن تنفيذ خطط كل جهة منهم طبقًا للمواعيد المحددة والمقررة من قبل ضمن تنفيذ خطة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.
المجلس القومي للسكان بأسيوط
المجلس القومي للسكان بأسيوط
المجلس القومي للسكان بأسيوط
المجلس القومي للسكان بأسيوط
المجلس القومي للسكان بأسيوط
المجلس القومي للسكان بأسيوط
المجلس القومي للسكان بأسيوط
المجلس القومي للسكان بأسيوط

موضوعات متعلقة

بتكليفات السيسي.. مصر تستزرع أكبر «غابات المانجروف» بالبحر الأحمر

الحكومة ترد على «تهجير أهالى العشوائيات دون تعويضهم»

لا وفيات.. «الصحة» تعلن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار مطروح

«اللهم اصرف عنا البلاء».. أحمد فلوكس يعلن عن مرضه

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

«اللهم اصرف عنا البلاء».. أحمد فلوكس يعلن عن مرضه

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

3 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب اليوم

إنفوجراف

image description

إجراءات الوقاية من حرائق المنازل (انفوجراف)

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الصحة العالمية: فيروس «كوفيد 19» قد يتطور لـ«جائحة»

اكتشف بنفسك إصابتك بفيروس «كورونا» (فيديو)

ما هي الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بـ«كورونا»؟

علماء: كورونا أكثر ارتباطًا بالخلايا البشرية من «السارس»

منوعات

الدومينيكان ترفض استقبال سفينة سياحية بسبب «كورونا»

تسريح 300 موظف بالخطوط الجوية الفلبينية

علماء الفلك يسجلون أقوى انفجار في الكون منذ الانفجار العظيم

«بيبيعوا تاريخهم».. عرش سلطان عثماني في مزاد علني بتركيا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

توزيع 8 آلاف دعوة لحضور مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في قنا

حسن حماد يحاضر عن فلسفة الحب بأتيليه الأسكندرية

بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

الثلاثاء.. جاليري ضي يستضيف مناقشة «سجين مسقط»