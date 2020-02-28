برلماني: الأتراك ينادون بسقوط أردوغان بسبب كثرة جرائمه

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد شرعيته تماما وأصبح المواطنون الأتراك ينادون بسقوطه، منوها بأن هناك حالة ترد اقتصادي كاملة في تركيا والليرة التركية تنهار يوما بعد الآخر.وأشار بدوي، في بيان له، إلى تزايد أعداد المنتحرين في تركيا بسبب تردي الوضع الاقتصادي ومستويات المعيشة المتدنية، موضحا أن تورط أردوغان في حربين في كل من إدلب بسوريا وليبيا وتساقط جنوده يزيد المتاعب في تركيا ناحية حكمه، ويزيد الضجر من سياساته الفاشلة.وطالب النائب المجتمع التركي بوقفة قوية في وجه أردوغان والمطالبة بسقوط نظامه ورحيله عن الحكم، قائلا إن أردوغان تمادي في سياساته الارهابية العدوانية وأصبح وجها منبوذا في المنطقة برمتها وسقوطه أصبح وشيكا.