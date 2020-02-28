مشاهد من القصف التركى على إدلب وحلب (فيديو)

عرضت فضائية "العربية الحدث"، مشاهد من القصف التركي لمواقع النظام السوري في إدلب وحلب، والتي جاءت ردًا على مقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب.وكانت تركيا قد أقرت بمقتل 33 من جنودها، جراء غارات جوية على إدلب، الخميس، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد القتلى بلغ 34.وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلاتها لم تنفذ ضربات على منطقة في إدلب كانت الوحدات التركية موجودة بها.وشددت الوزارة على أن أنقرة لم تبلغ موسكو بوجود قوات تابعة لها في إدلب، وأضافت: "ما كان ينبغي أن يكون الجنود الأتراك في المنطقة وفقًا للمعلومات التي قدمتها تركيا".