محلية النواب: ننتظر تقرير الحكومة عن متحصلات تقنين أملاك الدولة

قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر إرسال تقرير إجمالي مفصل عن حجم قيمة المتحصلات من ملف استرداد وتقنين أملاك الدولة وحقوقها، من قبل اللجنة المشكلة.وأوضح فى تصريحات لـ«الدستور»، أن اجتماع رئيس الجمهورية مع الحكومة لمتابعة هذا الملف، والتعرف باستمرار على قيمة المتحصلات التي تدخل خزانة الدولة جراء دفع رسوم إجراءات التقنين، يعكس حرص الدولة على تطبيق دولة القانون، واسترداد حق الدولة والشعب المصري.وتابع: حتى الآن قانون تقنين أملاك الدولة، عاجز عن حصر جميع حالات المخالفة، الأمر الذي لا بد من سرعة معالجته بالتعاون مع المحافظين، ووضع استراتيجيات جديدة في التعامل، والقضاء على البيروقراطية من خلال تسهيل إجراءات التقنين على المواطنين وعدم تصدير مشكلات أو عقبات أمام راغبي التقنين.