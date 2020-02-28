طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%، بعد صدور الحكم عن المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك على الرغم من توجيهات القيادة السياسية بسحب الإشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وصرف العلاوات الخمس لمستحقيها، لكن الحكومة لم تلتزم.وأوضح نصر الدين، في طلبه، أن أصحاب المعاشات من الفئات التي تستحق التكريم، على الجهود التي بذلوها خلال سنوات العمل، كما أن هذه العلاوات تعينهم على قضاء حوائجهم، وتعينهم على الحياة، مشددًا على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار ضم العلاوات، خاصة بعدما أسدلت المحكمة الإدارية في مارس الماضي الستار على القضية.