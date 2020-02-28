رصد 5541 مخالفة مرورية متنوعة فى يوم واحد

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات موسعة بكل الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن وتمكنت- خلال يوم واحد ـ من ضبط 5541 مخالفة مرورية متنوعة.وتمثلت المخالفات المرورية فى "2173 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 96 مخالفة السير دون ترخيص قيادة وتسيير، 15 دراجة نارية مخالفة، 29 مخالفة موقف عشوائى، 44 مخالفة شروط الترخيص، 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.