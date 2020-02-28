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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تستعرض جهود قطاع الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:40 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات موسعة، اليوم، استهدفت تكثيف الحملات الأمنية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، وتستعرض الداخلية جهود قطاع الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة.

أسفرت حملات شرطة النقل والمواصلات عن ضبط 1317 قضية متنوعة، ضمت "غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

ونتج عن حملات شرطة الكهرباء، ضبط 11343 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجال البيئة والمسطحات تبين ضبط كل مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية" وتمثلت في 483 قضية متنوعة".

وأسفرت حملات شرطة الضرائب والرسوم عن ضبط 256 قضية تمثلت في "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أما حملات مباحث الأموال العامة فأسفرت عن ضبط 5 قضايا في الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.

وتمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 15 قضية متنوعة، ضمت "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات".

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

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