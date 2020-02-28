تسليم 54 شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة ببورسعيد

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، محمد السنجابي، مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد، بتسليم 54 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.وأوضح الوزير، أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، وذلك بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضًا تتلءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة.وقال السيد محمد السنجابى، مدير المديرية، أن تسليم هذه الشهادات يأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، نظرًا لما تمثله هذه الفئة من العمالة نسبة كبيرة من المجتمع، وبالتالي من الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن المديرية نظمت ندوة توعية بالمزايا المستحقة لرعاية العمالة غير المنتظمة، بحضور 54 عاملًا من المسجلين بالإدارة المختصة، والعاملين في جميع أحياء المحافظة، ومنشآت "كير سيرفس" للخدمات البيئية، والفتح للمقاولات، والسلام سيرفيس، واسلامكو للخدمات البيئية، والمجد.وأشار إلى بنود اللائحة الجديدة رقم ١٦٢ لسنة٢٠١٩ للعاملين المسجلين بالإدارة، وتم تعريفهم بالمنح "المولد النبوي الشريف، وعيد العمال، وعيد الفطر، وعيد الأضحى"، وأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية ومزايا شهادات الأمان للعمال.وفى ختام الندوة سلم "السنجابي" 54 عاملًا شهادة "أمان"، مشيرًا إلي أنه يجري تسليم باقى الشهادات لمن لم يحصل عليها، وذلك بحضور محمد أشرف كريم الدين، وكيل المديرية، ونجاح شرعان، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وفريق العمل بالإدارة.