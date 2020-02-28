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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تدشين مبادرة «هنجملها» لزراعة 1000 شجرة مثمرة بأسوان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:36 م
زراعة شجرة
زراعة شجرة
دعاء جابر
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دشن وزير القوى العاملة محمد سعفان، مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة تحت إشراف مديرية القوى العاملة بأسوان بكل من جامعة أسوان، ومسجدين، أحدهما مسجد النصر بكورنيش النيل والآخر بمنطقة المحمودية، فضلا عن دير الأنبا سمعان، وكنيسة يوسف الراعى.

يأتي ذلك بعد أن اطلاق الوزير من قبل نفس المبادرة بكل من مديريات القوي العاملة بالجيزة، وأسيوط، والمنيا، والأقصر، على أن تقوم باقي المديريات علي مستوي باقي المحافظات بتنفيذ المبادرة.

وقال وزير القوي العاملة: إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتى تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي فى مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة 500 شجرة مثمرة على الأقل تحت إشراف مديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وأكد "سعفان" ضرورة نشر الوعي والحفاظ علي البيئة وجعلها بيئة نظيفة خالية من التلوث بزيادة المساحات الخضراء، وغرس قيم الحفاظ على البيئة لدى الشباب والأطفال ليحيا الجميع في جو صحي ونظيف خالي من الملوثات البيئية.

حضر عملية غرس الأشجار المنسق العام للمبادرة محمد قبطان، محمد عبد الوهاب أحمد مدير عام مديرية مديرية القوي العاملة بأسوان، وشارك فيها، فريق عمل المديرية الذي حرص على تنفيذ هذه المبادرة وعلى رأسهم ممدوح ميلاد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وإبراهيم واصف مدير الشؤون الإدارية وشعبان عبد العليم مسؤول إدارة المخابز، فضلا عن صلاح حسين، وجبر يونس، ومحمود محمد.

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