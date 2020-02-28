دورات تدريبية لذوى الهمم بالوادى الجديد

بدأت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تنفيذ دورات تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم، على برامج الحاسب الآلى، وذلك بمقر مكتب عمل الداخلة بمدينة موط، وتستمر كل دورة لمدة شهرين.وقال زير القوي العاملة محمد سعفان، إن الوزارة تعطي اهتمامًا بالغًا لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من ذوي الهمم بتدريبهم وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك عقب إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الإعاقة، لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة".وفي السياق ذاته أوضح أحمد طليب، مدير المديرية، أن الدورات التدريبية تأتي من خلال التعاون المثمر والبناء بين المديرية، وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، برعاية اللواء أ. ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى.