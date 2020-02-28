شن قطاع أمن أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ، وأسفرت عن ضبط قضايا تهريب بقيمة 2 ونصف مليون جنيه.أسفرت جهود الإدارة - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها "ملابس أجنبية الصنع، ملابس جاهزة، قطع غيار سيارات، مستحضرات تجميل، مُكملات غذائية، عقاقير طبية، منشطات"، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي قرابة 2.5 مليون جنيه.وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، 31 قضية، أبرزها "مزاولة مهنة بدون ترخيص، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات مسطح مائى، انتحال صفة".كما تم ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الأدوية المخدرة للمضبوطات 1325 قرصًا مخدرًا، وتحرير 730 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 245 حكمًا قضائيًا، وضبط 5 قضايا في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات".