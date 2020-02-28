«منة صانعة الماريونيت».. فتاة تبدع فى محاكاة الواقع

بالخيط والقماش والخشب تمكنت منة من صناعة عرائس الماريونيت، جسدت الشخصيات بعرائسها البسيطة، تحاكي الواقع من خلال الشخصيات التي تقوم بصنعها والروح التي تغرسها في العرائس، التي يستمتع بها الجمهور.تدرس منة عبدالعزيز، ذات الـ١٩ عاما، في كلية الفنون الجميلة، تقوم بتشكيل الفوم لكي تتمكن من نحت جسد العرائس ووجها، وربط الأجزاء بعضها ببعض، ليخرج الشكل الجمالي لعرائس المريونيت، يزين بالشعر والملابس، إلى أن تصبح العرائس جاهزة للتحريك، وكأنها إنسان خاضع لها.تبدع "منة" في تجسيد شخصيات العرائس لتناسب السيناريو، بعدما سعت إلى تطوير ذاتها بمشاهدة العديد من "الفيديوهات"، فتقوم برسم الشخصية ونحتها وتصميم الملابس لها، لكي تتمكن من الحركة على المسرح بسهولة ويسر، منوها أن صناعة عرائس الماريونت فن شامل لجميع أنواع الفنون التشكيلية والسمعية والبصرية.قامت الفتاة التي لا تتخطى حاجز الـ20 بالإبداع في تجسد الشخصيات، ومحاكاة الواقع من خلال عرائس الماريونيت بعيدا عن المألوف، تقول منة: "عرائس الماريونيت قربت تختفي، فإننا نرجعها بشكل متطور اكتر مش تقليدي بشخصيات غير اللي اتعودنا عليها هتخلي الناس ترجع تتفرج عليها تاني".تتمكن منة من إبهار من حولها، والجمهور بمشاهدته عرائسها التي تتألق على المسرح، وتتمنى أن تقوم بإدخال أساليب جديدة في فن عرائس الماريونيت، وإعادة إحيائه لجميع الفئات العمرية.