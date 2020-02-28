المصابون وصلوا لـ388 حالة.. كورونا يجتاح إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 388 وحالة الوفيات إلى 34، بحسب ما نقلته فضائية "العربية عاجل".وكشفت إيران، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المميت في البلاد، حيث سجلت إيران خلال الفترة الماضية الكتلة الأكبر للفيروس بخلاف الصين.وكشفت إيران عن أن عدد القتلى من الفيروس الجديد أصبح 26 حالة من 245 حالة، ما يمثل زيادة كبيرة في عدد الحالات المعروفة.وتتضارب الأنباء في إيران بشأن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا، فبين الأرقام المعلنة من طرف سلطات البلاد والأرقام المسجلة في التقارير الغربية فرق شاسع.