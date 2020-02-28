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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لصوص الإبداع.. عقوبة التعدي على الملكية الفكرية والمال العام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:30 م
مطبعه
مطبعه
شيماء حسين
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تشهد ساحات المحاكم جرائم سرقة الإبداع وحقوق الملكية الفكرية خاصة المقروءة منها، وخلال الفترة الماضية تم ضبط عدد كبير من مطابع "بير السلم" بتهمة التعدي على حقوق الملكية الفكرية والمال العام لقيام المتهمين بطبع كتب تعليمية وخاصة غير مصرح بتداولها دون إذن.

أكد محمود عبد اللطيف المحامي أن الاعتداء على الملكية الفكرية ونسخ صور منها للاستخدام التجاري جريمة طبقا للقانون رقم 82 لسنة 2002، مشير إلى أن النيابة العامة تأمر في جميع الأحوال بمصادرة النسخ محل الجريمة.

وأشار إلى أن العقوبة التي حددها القانون في مثل هذه الجريمة هى الحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبين دون الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر أو طرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق الذي جار الجناة عليه.

ولفت إلى أن العقوبات تتعدد بتعدد المصنفات محل الجريمة، وتكون العقوبة في حالة العود أي تكرار الجرائم السالفة البيان الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وأوضح أن من حق المجنى عليه اللجوء إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظر تلك الدعوى للحكم بالتعويض الملائم والذي يتناسب مع حق بالمؤلف من الأضرار الناتجة عن هذه السرقة.

وخلال هذا التقرير ترصد "الدستور" أبرز وقائع سرقة الإبداع والتعدي على حقوق الملكية الفكرية:

- ضبط 900 ألف كتاب غير مصرح تداوله بالسوق بمنطقة دار السلام
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من ضبط 900 ألف كتاب تعليمى خاص بوزارة التربية والتعليم غير مصرح بتداوله خارج الوزارة، وكتب لها حقوق ملكية، بداخل إحدى المطابع بدائرة قسم دار السلام، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقيام مالك إحدى المطابع بطباعة كتب تعليمية خاصة بوزارة التربية والتعليم ومحظور تداولها خارج الوزارة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

- ضبط 200 ألف كتاب تعليمي محظور تداولها في مخزن بالخانكة
تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من ضبط مخزن ومكتبة تقوم بطبع وتداول كتب تعليمية خاصة بمناهج التربية والتعليم غير مصرح بتداولها خارج الوزارة، حيث جرى ضبط 200 ألف كتاب تعليمي.

- ضبط 37 ألف نسخة كتاب غير مصرح بتداولها بالمطرية
تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أكثر من 37 ألف نسخة من كتب تعليمية وخاصة غير مصرح بتداولها داخل مكتبتين بالمطرية، من كتب وزارة التربية والتعليم الكتاب المدرسي لمختلف المراحل التعليمية والخاصة بالعام الدراسي الجديد 20192020 والمحظور تداولها خارج نطاق الوزارة.

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