مقتل الجنود الأتراك بإدلب يتسبب في غضب شعبي ضد أردوغان

أفادت العديد من التقارير الإعلامية بأن هناك حالة من التوتر الشديد تسود على المستويين الشعبي والسياسي في تركيا، إثر سقوط عشرات من القتلي والجرحي الأتراك في إدلب السورية، وإهدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدماء وأرواح الجنود الأتراك في سوريا وليبيا.جاء ذلك بالتزامن مع إعلان عدد من التقارير الإعلامية أن تركيا أوقفت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر تقرير لصحيفة "فيستنيك كافكازا" (Vestnik Kavkaza)، أنه تم حجب مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في تركيا أمس بحلول الساعة 11:30 مساءً بالتوقيت المحلي التركي، عن المستخدمين، وذلك وفقا لمواقع الخدمات المعنية بمراقبة حركة الإنترنت في جميع أنحاء العالم.كما أفاد ناشطون أتراك على موقع تويتر، بأن الشركة المشغلة للإنترنت قامت بحجب مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام أمس الخميس، على خلفية مقتل جنود أتراك في سوريا، وذلك للحد من تداول الأخبار وانتشارها السريع.وأفادت التقارير بأن حظر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا جاء بعد الهجوم الذي استهدف جنودًا أتراكًا في سوريا في غارة جوية استهدفت رتلًا عسكريًا في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب في وقت متأخر من يوم الخميس.وأشار موقع "NetBlocks" المختص بمراقبة حركة الانترنت، إلى أنه لم يصدر أي شيء بشأن حظر هذه المواقع على الجمهور، الى أن هذه الإجراءات سببها العملية العسكرية للجيش التركي في سوريا، في ظل تداول أخبار عن الأعداد الفعلية الكبيرة لقتلى وجرحى الجيش التركي في معارك إدلب السورية.ووفقا لما أعلن عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 34 من القوات التركية على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين جراء تلك الغارات.وردا على الهجوم الأخير ومقتل الجنود الأتراك، أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، أن هذا الهجوم "من المرجح ان يثير انتقادات جديدة من أحزاب المعارضة التركية، التي تساءلت عن سبب موت الجنود الأتراك في إدلب وتجاهل إردوغان دماء جنوده التي تسيل في سوريا"، وهو ما يمثل تحديا جديدا لأنقرة، جراء تدخلها غير الشرعى في الأراضى السورية، لدعم الميليشيات المتطرفة المتواجدة في إدلب.