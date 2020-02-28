احتفالية لاستقبال أطباء الامتياز بكفر الشيخ

تُنظم كلية الطب البشرى بجامعة كفر الشيخ، غدًا السبت، احتفالية كُبرى لاستقبال أطباء الامتياز الجُدد تحت عنوان "كيف تكون طبيبا ناجحا"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.يحضر الاحتفالية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب، ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ احتفلت فى 20 فبراير الماضي بتخريج أول دفعة من كلية الطب البشرى، والتى تأسست فى عام 2013، بمُقتضى القرار الجمهورى رقم 595 لسنة 2013.