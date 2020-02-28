انطلاق الموسم السنوي التدريبي بتضامن الإسكندرية

انطلق الموسم السنوى التدريبي بمديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، والذى تنظمه ادارة التدريب والتنظيم بالمديرية لتدريب العاملين بالمديرية واداراتها الإجتماعية، ووحداتها علي كافة المجالات الخاصة بالعمل بهدف رفع كفائتهم، وتنمية وتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والعملية.جاء ذلك بحضور إمام فوزي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، لبعض تلك الدورات ومنها دورة تنمية بشرية ودورة اخري عن المراجعين الماليين.وتحدث "فوزي" عن الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعي، ومجالات عملها الثلاث "الحماية - الرعاية - التنمية"، وتطرق للحديث عن أهم المشاكل والصعوبات التى تعرقل العمل ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية لها.