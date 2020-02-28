الصلاة على النبي.. سنن مستحبة في يوم الجمعة
الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:10 م
أميرة العنانيطباعة
قال الأزهر الشريف إن هناك العديد من السنن المستحبة الواردة عن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجب على المسلم اتباعها عموما، ويوم الجمعة على وجه التحديد، ومن هذه السنة الأمور التالية:
- لبس أحسن الثياب
يستحب لمصلي الجمعة أن يلبس أحسن الثياب، لقول النبي: "على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه". رواه أحمد
- الصلاة والسلام على النبي
استحباب كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.
وورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا". رواه البيهقي
- التبكير لها
يُستحب التبكير إلى صلاة الجمعة، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب التبكير من أول النهار، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "لو خرج إليها بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس لكان حسنًا"، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التبكير المشروع إنما هو وقت الزوال ولا يشرع التكبير من أول النهار.
- الإنصات للخطبة
على مصلي الجمعة أن ينصت والإمام يخطب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال::إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب- فقد لغوت" أخرجه الجماعة.
- قراءة سورة الكهف
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".
- لبس أحسن الثياب
يستحب لمصلي الجمعة أن يلبس أحسن الثياب، لقول النبي: "على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه". رواه أحمد
- الصلاة والسلام على النبي
استحباب كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.
وورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا". رواه البيهقي
- التبكير لها
يُستحب التبكير إلى صلاة الجمعة، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب التبكير من أول النهار، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "لو خرج إليها بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس لكان حسنًا"، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التبكير المشروع إنما هو وقت الزوال ولا يشرع التكبير من أول النهار.
- الإنصات للخطبة
على مصلي الجمعة أن ينصت والإمام يخطب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال::إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب- فقد لغوت" أخرجه الجماعة.
- قراءة سورة الكهف
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".