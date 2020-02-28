الصلاة على النبي.. سنن مستحبة في يوم الجمعة

- لبس أحسن الثياب

- الصلاة والسلام على النبي

- التبكير لها

- الإنصات للخطبة

- قراءة سورة الكهف

قال الأزهر الشريف إن هناك العديد من السنن المستحبة الواردة عن النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجب على المسلم اتباعها عموما، ويوم الجمعة على وجه التحديد، ومن هذه السنة الأمور التالية:يستحب لمصلي الجمعة أن يلبس أحسن الثياب، لقول النبي: "على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه". رواه أحمداستحباب كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.وورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا". رواه البيهقييُستحب التبكير إلى صلاة الجمعة، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب التبكير من أول النهار، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "لو خرج إليها بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس لكان حسنًا"، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن التبكير المشروع إنما هو وقت الزوال ولا يشرع التكبير من أول النهار.على مصلي الجمعة أن ينصت والإمام يخطب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال::إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب- فقد لغوت" أخرجه الجماعة.قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".