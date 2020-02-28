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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول تحث بكين على تجنب اتخاذ إجراءات غير مناسبة ضد رعاياها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:09 م
الكورية الجنوبية
الكورية الجنوبية
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دعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بكين إلى ضمان ألا يواجه الكوريون الجنوبيون أي معاملات أو إجراءات غير مناسبة داخل الصين بسبب المخاوف التي يثيرها انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم، أن ثمة مخاوف أثيرت في الآونة الأخيرة بشأن سوء المعاملة تجاه الزوار الكوريين الجنوبيين في الصين، وسط تقارير أفادت أن بعض الصينيين قد أحجموا عن التواصل مع الكوريين عن قرب بعد تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" في كوريا الجنوبية ألفى حالة.

وكان أحد المسئولين البارزين بالخارجية الكورية أكد لوكالة "يونهاب"، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، أن: "الوزارة أثارت هذه القضية مع الدولة المعنية، ومهمتنا الأساسية هي التأكيد على ألا يتم اتخاذ أي إجراءات غير مناسبة ضد مواطنينا".

وأضاف: "أن هذه القضية يعاني منها مواطنو كوريا الجنوبية في الصين بشكل مباشر، ولذلك فقد عكفت سفارتنا وقنصلياتنا هناك على مراقبة الوضع عن كثب".

ويبدو أن الوزارة أثارت هذه المسألة عندما استدعت السفير الصيني في كوريا الجنوبية شينج هاي مينج في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن إجراءات الحجر الصحي القسري التي اتخذتها بعض سلطات المقاطعات المحلية الصينية ضد كوريين جنوبيين، وفقا لـ"يونهاب".

وقد فرضت حوالي 10 مقاطعات صينية إجراءات الحجر الصحي ضد الكوريين الجنوبيين حتى بعد ظهر اليوم الجمعة، ولم يقتصر تطبيق إجراءات الحجر الصحي في بعض تلك المقاطعات على الكوريين فقط، بل شملت القادمين من دول أخرى، بما في ذلك اليابان.

وردًا على سؤال وجه إليه حول احتمال أن تفرض الولايات المتحدة حظرًا على دخول الكوريين، قال هذا المسئول إنه غير متأكد، لكنه أشار إلى أن موظفي الوزارة الذين خططوا لزيارة الولايات المتحدة في رحلات عمل لم يعدلوا جداول رحلاتهم بعد.

جاء ذلك بعد فترة وجيزة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الوقت ليس مناسبًا لفرض قيود على السفر من وإلى كوريا الجنوبية.

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