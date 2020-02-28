الأنبا بولا يترأس مؤتمر شباب إيبارشية طنطا

ترأس الأنبا بولا، مطران طنطا، مؤتمر الشباب الأول للايبارشية، وذلك بكنيسة "مارجرجس والشهداء الأبرار" بمحافظة الغربية.نظم اللقاء اللجنة المركزية للشباب، بحضور عدد من آباء كنائس الإيبارشية وعدد كبير من الشباب، وخلال الاحتفال تم الاعلان عن مسابقة درع شباب كنيسة المستقبل، بين اجتماعات الشباب وخريجي كنائس الايبارشية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الإثنين الماضي، أيام الصوم الكبير، الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا، ينتهي ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد في 18 أبريل 2020.