روسيا: لا نستطيع منع الجيش السوري من محاربة الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن من حق الجيش السوري أن يقضي على الإرهابيين فى سوريا.وشدد لافروف على أن موسكو لا تستطيع منع الجيش السوري من محاربة الإرهاب، متابعا: "لا حلول وسط مع الإرهابيين في سوريا".ودعا لافروف فى تصريحات صحفية، نقلتها فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، لوقف التصعيد في إدلب.وأشار لافروف إلى أن تركيا لم تبلغ موسكو بوجود قوات لها في إدلب.وأوضح لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أردوغان اليوم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في منطقة خفض التصعيد في إدلب.