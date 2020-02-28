انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح

انطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، حيث شهدت عملية الاقتراع إقبالا ملحوظا مع بدء عملية الاقتراع.وفي الساعة العاشرة صباحا بدأت عمليات الاقتراع وتستمر حتى الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، حيث أعلنت نقابة المهندسين بمطروح ان من حق المهندسين المسجلين في ديسمبر الماضي حق الانتخاب.وشهدت اللجان الفرعية بمختلف المحافظات من الصباح توافد عدد كبير من المرشحين والداعين بالإضافة إلى الناخبين من أعضاء النقابة ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الإقبال بعد صلاة الجمعة.