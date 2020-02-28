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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

36 إصابة بـ«كورونا» في البحرين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:03 م
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت البحرين، اليوم الجمعة، عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا الخطير ليرتفع عدد الإصابات إلى 36 حالة.

وكشفت البحرين، في نبأ عاجل بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز"، أن الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا هي لمواطنات بحرينيات وصلن عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران.

كما كشفت البحرين عن خطة لإجلاء المواطنين من إيران للفحص والحجر الصحي، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز" عربية في خبر عاجل قبل دقائق.

كانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت في وقت سابق من مساء أمس الخميس، أن جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء.

وأكدت صفاء الخواجة، استشارية الأمراض المعدية بوزارة الصحة البحرينية، أن جميع الحالات الـ33 المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وأشارت الخواجة إلى أن الحالات التي تم تسجيلها والبالغة 33 حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، حيث تظهر جميعها تحسنًا ملحوظًا وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية، حسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين.

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