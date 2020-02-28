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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بمشاركة 35 دار نشر.. معرض الكتاب القبطي بالمنيا يواصل فعالياته

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:03 م
معرض الكتاب القبطي
معرض الكتاب القبطي
مونيكا جرجس - ماريان رسمي
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يواصل معرض الكتاب القبطي بإيبارشية سمالوط، فعالياته لليوم الثاني، على التوالى، وذلك عقب افتتاحه أمس الخميس من قبل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، ويستمر حتى 1 مارس المقبل، في نادي العهد الجديد بالمطرانية بمحافظة المنيا.

ويشهد معرض الكتاب القبطي في دورته السادسة، مشاركة أكثر من 35 دارا للنشر يأتي على رأسهم أديرة وادي النطرون، وأسقفية الشباب، ودير القديسة دميانة بالبراري، وإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، وجميع مؤلفات البابا الراحل شنودة الثالث، بالإضافة إلى كتب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وكتب الأنبا بيِشوي، مطران دمياط الراحل.

كما يشهد معرض الكتاب القبطي، مشاركة كتب دير أبو مقار، والأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس الدير، بالإضافة إلى جناح خاصًا لكتب الأب متى المسكين، أشهر رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أنه يعد العام الثاني على التوالى التي يشارك فيها دير أبو مقار في معرض الكتاب القبطي بإيبارشية سمالوط، عقب منع كتبه وكتب الأب متي المسكين من المشاركة في فعاليات معرض الكتاب القبطي التابع لأسقفية الشباب والذي تقام فعالياته بالكاتدرائية في نوفمبر من كل عام.

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