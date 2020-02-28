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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد إلغاء البصمة بالكويت.. طرق غير متوقعة لنشر فيروس «كورونا»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:03 م
كورونا
كورونا
شيماء دهب
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أثار قرار ديوان الخدمة المدنية الكويتي، عن إلغاء نظام البصمة في الجهات الحكومية جدلا، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وبجانب "البصمة" هناك الكثير من الطرق التقليدية لنقل العدوى، منها الرزاز، الرشح، الكحة، رذاذ التنفس بالدرجة الأولى، السعال دون تغطية الفم، اللمس أو مصافحة شخص مصاب بالفيروس، ملامسة سطح أو لمس المقابض أو جسم عليه الفيروس ومن بعدها لمس الأنف أو العين أو الفم.

وبخلاف كل هذه الطرق الناقلة للعدوى، فهناك أمور أخرى يمكنها نشر الفيروسات للآخرين، وهذا ما نسلط الضوء عليه خلال التقرير التالي:

ـ الشعر
يعتبر الشعر من الطرق التي يتم من خلالها انتقال العدوى، ومؤخرًا أجبرت السلطات الصينية الممرضات على حلق شعرهن قبل الذهاب إلى منطقة ووهان لعلاج المصابين بـ"كورونا" هناك، وتعمل حلاقة الشعر على التقليل من خطر انتقال الفيروس.

ـ لوحة مفاتيح الهواتف
يمكن انتقال عدوى الفيروس من خلال لوحة مفاتيح الهواتف أو لوحة مفاتيح الكيبورد، والذي يجرى لمسها بشكل متكرر.

ـ المقابض والطاولات
يمكن أن تكون مقابض الأبواب، والطاولات بالمنزل والأسطح مكان لنقل العدوى والتي غالبًا ما تكون مصنوعةً من المعدن أو البلاستيك.

ـ الإسهال
أكد باحثون أن الإسهال قد يكون طريقا لانتقال العدوى بفيروس "كورونا"، بعد نشر دراسة تشير إلى أن المصابين بالمرض يعانون من اضطرابات بالجهاز الهضمي، والدراسة من جانب باحثين صينيين تم نشرها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.

ـ البراز
كشف أستاذ بجامعة ساوثهامبتون ويليام كيفيل، أنه يتم انتقال فيروس "كورونا" عن طريق براز مرضى يعانون من عوارض معوية غير عادية، على غرار مرض "سارس" الذي عثر عليه في البول، ما يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا عبر البراز.

وبحسب الموقع الطبي HEALT، يعتبر فيروس "كورونا" أحد الأمراض الوبائية التي انتشرت على مدار الأيام الماضية خاصة في دولة الصين ومنها إلى أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث تنتقل العدوى بصورة سريعة فهو أشبه بالبرد والأنفلونزا.

طرق الوقاية من المرض
ـ ينصح لتجنب الإصابة بالعدوى، بالبقاء في المنزل والتمتع بالراحة وفي حال ظهور الأعراض لديكم، ينصح بتجنب الاتصال المباشر مع الآخرين.

ـ تعتبر عملية تغطية الفم والأنف بمنديل بشكل دائم أو أثناء السعال أوالعطس، عملية فعالة ويمكن أن تساعد أيضاَ في منع انتشار فيروس "كورونا" بشكل كبير.

ـ التخلص من كافة المناديل المستخدمة والمحافظة على النظافة العامة في جميع أنحاء المنزل.

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