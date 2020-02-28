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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تنقذ سيدة مسنة تعانى من سرطان الثدى

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:30 ص
التضامن تنقذ سيدة
التضامن تنقذ سيدة
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فريق أطفال بلا مأوى تلقى بلاغًا يفيد بوجود امرأة مسنة تدعى (ف. أ)، تبلغ من العمر 74 عامًا، أرملة وأم، ولكنها تتخذ الشارع بيتًا لها.

وأكدت الوزارة، فى بيان، أن الفريق تحرك على الفور إلى مكان البلاغ، وتم عمل دراسة حالة أولية للتعرف على ظروف الحالة، لكنها على خلاف مع أبنائها، الأمر الذى جعلها تترك المنزل وتلجأ للشارع، كما أنه من خلال الدراسة تبين أنها تعانى من سرطان الثدى.

من جانبه، قام الفريق بعمل كل الإجراءات اللازمة لإيداع السيدة بإحدى مؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى بالجيزة، على أن تتولى المؤسسة متابعة استقرار الحالة الصحية لها.

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