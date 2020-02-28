بدء انتخابات المهندسين بأسيوط في 5 لجان فرعية

فتحت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، مقرات اللجان الفرعية لاستقبال نحو 12 ألف ناخب، في انتخابات النقابة التي تشمل نصف أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الشُعَب الهندسية.وقال المهندس أحمد محمد خليل، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إنه تم تجهيز المقر الانتخابي بـ5 لجان انتخابية، موزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الناخبين، للتسهيل عليهم ولسرعة الإدلاء بأصواتهم، مع تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي.وأكد "خليل" وجود لجنة نظام بالنقابة لمنع وقوع أي مشكلات أثناء العملية الانتخابية، والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، للدفع بقوات تأمينية، كما وتم التنسيق مع الدفاع المدني لإحضار سيارة إطفاء أمام النقابة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف خلال مدة الانتخابات تحسبًا لحدوث أي طارئ.وكشف المحاسب عبد الحكيم عبد الرحيم، مدير النقابة، توفير 10 صناديق انتخابية شفافة، وتوزيعها على اللجان الانتخابية، مع وجود لجان للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخول لجنته الانتخابية، وتسليمه بيانًا يوضح رقم اللجنة الانتخابية، ورقم المسلسل، وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته، مع توفير عدد من الموظفين بالنقابة لاستخراج الكارنيهات، وتسديد الرسوم اللازمة لمن لم يسدد اشتراك عام 2018، والذي يمنع بدونه المشاركة في التصويت حتى في حالة إحضار بطاقة الرقم القومي أو كارنيه العام السابق.وأوضح أن 11156 مهندسًا ومهندسة، يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2018 وأن العدد قابل للزيادة، إذ يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوي حتى قبيل إغلاق اللجان الانتخابية، ومن ثم الإدلاء بصوته.ويتنافس في الانتخابات 3 مهندسين بقسم الكهرباء على مقعد واحد فقط، كما يتنافس في قسم مدني 10 مهندسين على 3 مقاعد، بينما يتنافس 6 مهندسين بقسم ميكانيكا على مقعدين فقط، كذا يتنافس 4 مرشحين بأقسام تعدين وبترول وفلزات وكيمياء نووية وغزل ونسيج ويتنافسون على مقعدًا واحدًا فقط، في حين سيجري انتخاب أعضاء الشُعَب الهندسية على مستوى الجمهورية، وتضم الشُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، ويتم انتخاب 5 مهندسين ممن مر على تخرجهم أكثر من 15 سنة، ومهندسين اثنين، أقل من 15 سنة، ولمجالس شُعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة قيد بالنقابة.