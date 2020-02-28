سويسرا تعلق جميع الفعاليات في البلاد بسبب كورونا

علقت سويسرا، اليوم الجمعة، جميع الفعاليات الرئيسية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز".وكشفت السلطات السويسرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على أراضيها إلى 4 حالات.وأكدت السلطات السويسرية -الثلاثاء الماضي- أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في منطقة قريبة من الحدود مع إيطاليا، وأوضح المكتب الفيدرالي للصحة العامة، في بيان: "نقل هذا الشخص إلى المستشفى وعُزل، ووضعه الصحي جيد".كما أعلن رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد " في البلاد إلى 283 حالة.وذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أنه تم تسجيل 212 إصابة في إقليم "لومبارديا"، و38 إصابة في إقليم "فينيتو"، و23 إصابة في "إيميليا رومانيا"، فضلا عن ثلاث حالات في كل من "بييمونتى" و"لاتسيو"، وحالتين في إقليم "توسكانا"، وحالة إصابة واحدة في صقلية.