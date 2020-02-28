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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سهرة مع «الكلارينت» لـ هدى حسنى بأوبرا الإسكندرية.. الأحد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:16 ص
هدى حسني
هدى حسني
هبه عويضه
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تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا فنيًا مساء الأحد المقبل، لعازفة الكلارينت هدى حسني وفرقتها، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل الألحان، منها "فيها حاجة حلوة، قلبى دليلى، أنا بعشق البحر، إن راح منك يا عين، اطلب عينيه، حلوة يا بلدى، الدنيا ربيع، أل جانى بعد يومين" بالإضافة إلى ميدلى لألحان كل من الفنان محمد عبدالوهاب، والفنانة فيروز.

كما يشارك بالحفل الفنان محمد الخولي بمجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل، منها "لأ مش انا اللى أبكى، فين طريقك، حاجة غريبة، التوبة".

يذكر أن هدى حسني تخرجت في المعهد العالي الكونسرفتوار عام 1998 وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية والعالمية، منها مهرجان دبي، مهرجان بعلبك، مهرجان جرش، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة التى لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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