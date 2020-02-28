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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بكفر الشيخ (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:14 ص
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
مصطفى عنز
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انطلقت انتخابات التجديد النصفى على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الجمعة، حيث تتم عملية التصويت فى مقر النقابة أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساءً، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين.

وتُجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائى برئاسة المستشار على عبد اللطيف، والمستشار عماد الدين الديب، وفى ظل تواجد أمنى مُكثف من قبل مديرية أمن كفر الشيخ، لتأمين سير العملية الانتخابية.

وانتشرت لافتات الدعاية الانتخابية حول مقر النقابة وأمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وأعدت النقابة مكان خاص لانتظار الناخبين، فضلًا عن توفير وسائل مواصلات لهم من المراكز والمدن المختلفة إلى مقر النقابة.

ويُنافس في الانتخابات 27 مهندسا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للتنافس على 7 مقاعد، منها مقاعد شعبة الكهرباء ويتم اختيار 3، وترشح لها 6 مهندسين، وشعبة الميكانيكا يتم اختيار 2، وترشح لها 8 مهندسين، وشعبة مدنى يتم اختيار واحد ترشح لها 8 مهندسين، وشعبة مجمعة يتم اختيار واحد وترشح لها 5 مهندسين وأصبحوا 4 بعد اعتذار الدكتورة أمانى شاكر عميد كلية التربية النوعية عن خوض الانتخابات.
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين

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