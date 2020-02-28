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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذة اجتماع تطالب بوجود خطاب ثقافى لتشكيل الوعى

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:12 ص
عزة فتحي
عزة فتحي
أحلام عبدالرحمن
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طالبت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة الاجتماع بجامعة عين شمس، الدولة، ممثلة في وزارات الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم، بتقديم خطاب إعلامي ثقافي تعليمي تربوي، يخاطب تشكيل الوعي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الخطاب الثقافي لا يمكن أن يكون موجهًا من أفراد، وإنما يجب أن تكون مبادرة متكاملة، مردفة: "يجب استيعاب طاقة الشباب في سن المراهقة، لأنها المرحلة العاصفة التي يرفض خلالها السلطة الأبوبة، ولا بد أيضًا من استيعاب طاقته في الأنشطة، وعودة الكشافة والأنشطة المسرحية".

وأشادت بإطلاق وزارة التضامن مبادرة وعي للتنمية المجتمعية، مؤكدة أنها مبادرة مهمة، ستسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وستسهم في تشكيل الوعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشددة على ضرورة أن تتبنى الدولة خطابًا دينيًا ثقافيًا تربويًا يخاطب تشكيل الوعي.

وأردفت: "يجب أن نحرص على شغل الطلاب في أنشطة، حتى ينشأوا بشكل سليم سلوكيًا وأخلاقيًا"، مطالبة بأن تكون هناك أعمال فنية عن رموز القادة العسكريين، والرموز الوطنية.

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