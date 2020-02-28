المدرِّسة «نهاد» تتهم طليقها بالنصب عليها في مليون جنيه

تباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في توجيه مدرسة اتهاما لطليقها بسرقة 990 ألف جنيه عن طريق النصب والاحتيال وإدعاء أنه شريك في مشروع تجاري.وقالت المجنى عليها "نهاد.م" إنها حررت محضرًا حمل رقم 3639 جنح التجمع الأول لسنة 2020 بتاريخ 3 فبراير، موضحة فيه أنها سحبت مبلغ 990 ألف جنيه مصري من البنك، بعد أن أقنعها طليقها، أنه بصدد البدء في مشروع ضخم ويرغب في تأمين مستقبل ابنتهما، ووضعت المبلغ في حقيبة ابنتها المدرسية، وتقابلا مساء يوم 4 فبراير وسلمته المبلغ.وأضافت: "ركبت معاه بحجة إنه رايح يسلم المبلغ في مدينتي لصاحب الأرض، ولما وصلنا منطقة الفود كورت في مدينتي وأمام مطعم شهير، أوقف السيارة وترك بها المبلغ، ودخلنا المطعم، ثم دخلنا مطعما سوريا، وقال إن الأموال سُرقت".وارفقت السيدة بالمحضر ورقات من أحاديث الزوج تتضمن اعترافا كاملا لاستلامه المبلغ، واستخدامه لكل أنواع الاحتيال والإيهام بالمشروع والاستيلاء على المبلغ وصورة من كشف حساب الزوجة تفيد بسحب المبلغ من البنك.