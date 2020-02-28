الاحتلال الإسرائيلى يخترق الأجواء اللبنانية

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، اليوم الجمعة، خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني فى بيان لها صباح اليوم الجمعة، بأن 11 طائرة حربية واستطلاعية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي والشوف وبلدة بنت جبيل ومناطق بيروت وضواحيها وفي بعبدا وعاليه والشوف وكسروان ومناطق زحلة وصولا إلى جميع المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة.وأوضح البيان أن 6 زوارق حربية إسرائيلية معادية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على فترات متتالية، وفقا لوكالة الأنباء سانا.وتواصل إسرائيل انتهاكاتها لأجواء لبنان أراضيه ومياهه الإقليمية ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.