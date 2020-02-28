محافظ القاهرة: الأحياء تواصل حملات استرداد أراضي الدولة

أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة ونشاطها المكثف فى تنفيذ قرارات الإزالة حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة منذ انطلاق فعاليات الموجة الـ15 لاسترداد أراضى الدولة "حق الشعب".أضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 173 إزالة للتعديات بمساحة إجمالية تعدت النصف مليون متر مربع (547.000 م2)، وجارٍ تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة طبقا للخطة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون.