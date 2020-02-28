«الصحة» تطلق 6 قوافل طبية مجانية بـ6 محافظات

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 6 قوافل طبية مجانية شاملة جميع التخصصات الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.وقالت الوزارة، في بيان، إنه سيتم إطلاق القوافل فى مناطق جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وإبراهيم حسن مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، ورأس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ومحلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية، ووادي سبيتة وخريزة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والكراما مركز أجا محافظة الدقهلية.وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.