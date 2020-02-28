رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«راهب العلم».. قصة أحمد عوض من ورشة حدادة إلى الحرم الجامعى

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:01 ص
أحمد عوض
أحمد عوض
أريج الجيار
طباعة
قبل 9 سنوات، خرج أحمد عوض كعادته مبكرا من منزله قاصدا محل عمله في مدينة القناطر الخيرية، يعمل الشاب في ورشة حدادة، فأصيب بإعاقة مدى الحياة.

لم يكن قد أكمل عامه الـ17، أجبرته الاصابة على الجلوس على كرسي متحرك باقي سنوات عمره،يقول: "البوابة وقعت عليا وعملت كسر فى الفقرة الخمسة وكدمة علي النخاع الشوكي".

لمدة اسبوع كان الشاب في المستشفى تحت تأثير المخدر بعد محاولات من الإطباء بإجراء عمليات له حتى يعود لحياته الطبيعية مرة إلا أن هذه المحاولات لم تنجح،:"لما فوقت وعرفت أني مش هقدر أمشي تاني على رجلي حسيت أن الحياة اسودت في وشي"، حالة من الإكتئاب أصابته لفترة لم تكن قصيرة: "كنت رافض خروجى من البيت علشان محدش يشوفني".

يتذكر لحظات صعبة مر بها في هذه الفترة،قائلا: "كنت مانع الزيارات ليا سوا الجيران أو الأهل وأصحابي بس لاقيت نفسي بعزل نفسي بنفسي من الحياة"، حينها أدرك الشاب أنه "بيدفن نفسي بالحيا"، وبعد سنة ونصف بدأ خرج للشارع مرة أخرى ولكن هذه المرة على كرسي متحرك" كنت حاسس أني غريب بين الناس من نظاراتهم ليا وعيونهم اللي مليانة كلام".

يستكمل،: بدأت التفكيرفى استكمال تعليمى للخروج من الحالة النفسية السيئة التي سببتها الإصابة، مضيفا:"دخلت ثانوية عامة وجبت مجموع والتحقت بتجارة عين شمس".

مرحلة دخوله الكلية كانت الأصعب على الإطلاق،: "لاقيت صحاب كتير في الجامعة والحمد لله جبت تقدير جيد جدا في أول سنة"، بعد سنتين في كلية التجارة يتذكر أحمد تلك اللحظة اللي قرر الخروج فيها من غرفته إلى العالم مرة أخرى:" لو كنت فضلت زي ما أنا كنت ممكن أموت".
أحمد عوض
أحمد عوض
أحمد عوض
أحمد عوض
أحمد عوض
أحمد عوض

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفراولة تسمم 8 فى المنوفية

الحكومة ترد على «اكتشاف 7 حالات كورونا في مصر»

مقتل 60 جنديا تركيا في قصف روسي على إدلب

منى الشاذلي تكشف كواليس تعثر مجدي يعقوب خلال تكريمه بدبي

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

هل توجد أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات؟ الحكومة ترد

مصدر يفضح «الجزيرة».. ويكشف تفاصيل ضبط اثنين أثناء التصوير بـ«التحرير»

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

كينيا تحظر ذبح الحمير

طوارئ في 16 مقاطعة يابانية لمواجهة «كورونا»

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

الثلاثاء.. جاليري ضي يستضيف مناقشة «سجين مسقط»

«أحزان المساء» في القائمة الطويلة للبوكر 2020

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس