«راهب العلم».. قصة أحمد عوض من ورشة حدادة إلى الحرم الجامعى

قبل 9 سنوات، خرج أحمد عوض كعادته مبكرا من منزله قاصدا محل عمله في مدينة القناطر الخيرية، يعمل الشاب في ورشة حدادة، فأصيب بإعاقة مدى الحياة.لم يكن قد أكمل عامه الـ17، أجبرته الاصابة على الجلوس على كرسي متحرك باقي سنوات عمره،يقول: "البوابة وقعت عليا وعملت كسر فى الفقرة الخمسة وكدمة علي النخاع الشوكي".لمدة اسبوع كان الشاب في المستشفى تحت تأثير المخدر بعد محاولات من الإطباء بإجراء عمليات له حتى يعود لحياته الطبيعية مرة إلا أن هذه المحاولات لم تنجح،:"لما فوقت وعرفت أني مش هقدر أمشي تاني على رجلي حسيت أن الحياة اسودت في وشي"، حالة من الإكتئاب أصابته لفترة لم تكن قصيرة: "كنت رافض خروجى من البيت علشان محدش يشوفني".يتذكر لحظات صعبة مر بها في هذه الفترة،قائلا: "كنت مانع الزيارات ليا سوا الجيران أو الأهل وأصحابي بس لاقيت نفسي بعزل نفسي بنفسي من الحياة"، حينها أدرك الشاب أنه "بيدفن نفسي بالحيا"، وبعد سنة ونصف بدأ خرج للشارع مرة أخرى ولكن هذه المرة على كرسي متحرك" كنت حاسس أني غريب بين الناس من نظاراتهم ليا وعيونهم اللي مليانة كلام".يستكمل،: بدأت التفكيرفى استكمال تعليمى للخروج من الحالة النفسية السيئة التي سببتها الإصابة، مضيفا:"دخلت ثانوية عامة وجبت مجموع والتحقت بتجارة عين شمس".مرحلة دخوله الكلية كانت الأصعب على الإطلاق،: "لاقيت صحاب كتير في الجامعة والحمد لله جبت تقدير جيد جدا في أول سنة"، بعد سنتين في كلية التجارة يتذكر أحمد تلك اللحظة اللي قرر الخروج فيها من غرفته إلى العالم مرة أخرى:" لو كنت فضلت زي ما أنا كنت ممكن أموت".