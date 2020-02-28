هرب من زوجات أبيه.. «التضامن» تنقذ طفلا من «الشوارع» بالقليوبية

تمكن فريق أطفال وكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من إنقاذ طفل يفترش الشارع بالقليوبية، إذ تحرك الفريق فورا لمكان تواجد الطفل وتبين أنه يدعى "ر.أ" 11عاما، وقد فر هاربا من قسوة زوجات الأب وإهماله له.وأكد الفريق، وفق بيان، إيداع الطفل دار الرعاية الاجتماعية لكنه هرب، إذ فضل البقاء فى الشارع حتي قابل الفريق مرة أخرى، وأجريت له جلسة نفسية وتوعوية بمخاطر الشارع، ومن ثم تمكن من إقناعه بالعودة لإحدى دور الرعاية مرة أخرى.وعلى الفور، اصطحب الطفل إلى جمعية "كاريتاس"، على أن يتولى أخصائي إدارة الحالة بالفريق ملف الطفل والتواصل مع الأسرة.