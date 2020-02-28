رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس هيئة العامة الاستثمار يبحث مواجهة تحديات مستثمرى الدقهلية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:54 ص
المستشار محمد عبدالوهاب
المستشار محمد عبدالوهاب
محمد إبراهيم
طباعة
زار المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محافظة الدقهلية، كثالث زياراته ضمن برنامج بحث تحديات المستثمرين بمختلف محافظات مصر، على رأس وفد من قيادات الهيئة، التقى خلالها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعددًا من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة، لبحث سبل حل التحديات التي تواجه المشروعات المقامة بالمحافظة وتيسير الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم في مختلف القطاعات.

واستهل المستشار محمد عبدالوهاب اللقاء، وفق بيان، قائلًا: "لدينا توجه حقيقي وجاد لحل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين بمختلف المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كل التحديات التي تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب لضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه يتم إصدار قرارات بشأن تحديات المستثمرين وإيجاد حلول لها وهو ما تم بالفعل عقب مناقشة وبحث تحديات مستثمري المنيا والقليوبية.

وخلال اللقاء استعرض عدد من مستثمري المحافظة التحديات التي تواجه مشروعاتهم في القطاعات المختلفة، وقد أسفرت مناقشاتهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومحافظ الدقهلية عن عدد من النقاط الإيجابية، منها تأكيد رئيس هيئة الاستثمار على التواصل والتنسيق مع بعض الجهات التي لا تزال هناك بينها وبين مستثمري المحافظة أمور عالقة تمهيدًا لتسويتها".

وردًا على طلبات بعض المستثمرين للحصول على أراضٍ  جديدة بجمصة للتوسع في مشروعاتهم، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن طرح الـ 108 أفدنة في جمصة خلال الفترة المقبلة، سيسهم في تلبية رغبات بعض المستثمرين في التوسع في أنشطتهم.

وفيما يتعلق برغبة بعض المستثمرين في تيسير تحصيل بعض الرسوم منهم بدلًا من السفر إلى القاهرة، اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة آلية لتحصيل الرسوم في المحافظة، تيسيرًا على بعض المستثمرين ونزولًا على رغبتهم، كما تم استعراض عدد من المشروعات الجديدة المزمع إقامتها وتوسعات لمشروعات قائمة بالمحافظة، مثل مشروعات تدوير المخلفات، وصناعة الأعلاف الحيوانية، وتصنيع إطارات السيارات.

وردًا على طلب بعض شباب المستثمرين بالمحافظة بالنظر في القيمة الإيجارية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، أكد المستشار محمد عبدالوهاب، والدكتور أيمن مختار أنه جار العمل على دراسة منح مزيد من التسهيلات التمويلية، تشجيعًا للشباب وصغار المستثمرين.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم التواصل مع كل الجهات بالمحافظة لتنسيق الجهود لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لمختلف التحديات لإيجاد حلول لها، وأنه يتم عقد لقاءات دورية بالمحافظة للاستماع لشكاوى المستثمرين واقتراحاتهم.

المستشار محمد عبدالوهاب
المستشار محمد عبدالوهاب
المستشار محمد عبدالوهاب
المستشار محمد عبدالوهاب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفراولة تسمم 8 فى المنوفية

الحكومة ترد على «اكتشاف 7 حالات كورونا في مصر»

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

هل توجد أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات؟ الحكومة ترد

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

هل توجد أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات؟ الحكومة ترد

مصدر يفضح «الجزيرة».. ويكشف تفاصيل ضبط اثنين أثناء التصوير بـ«التحرير»

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

كينيا تحظر ذبح الحمير

طوارئ في 16 مقاطعة يابانية لمواجهة «كورونا»

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

الثلاثاء.. جاليري ضي يستضيف مناقشة «سجين مسقط»

«أحزان المساء» في القائمة الطويلة للبوكر 2020

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس