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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

محمد إبراهيم: مصر تثق في الوساطة الأمريكية حول سد النهضة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:53 ص
اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية
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أكد اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تثق في الوساطة الأمريكية وفي البنك الدولي وتمنحهم كل الوقت اللازم حتى تنجح وتؤتي مفاوضات سد النهضة ثمارها، مشددا في الوقت ذاته على أهمية عدم إغفال عامل الوقت.

وقال "إبراهيم" في تصريحات اليوم، تعقيبا على إعلان إثيوبيا عدم مشاركتها في الاجتماع الوزاري بواشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري حول سد النهضة، إن مصر لن تفرط في حقوقها المائية مهما كانت الظروف ولن تسمح لأحد أن يفرض شروطه علينا ويتصرف بشكل أحادي لا يأخذ في اعتباره مصالحنا.

وأضاف أن مصر تعرف كيف تحافظ على أمنها القومي تجاه أي تهديدات وتحمي مصالحها المائية، مشددا على أن مصر لن توقع على أي اتفاق لا يتضمن الحفاظ على حقوقها المائية، ولا زالت حريصة على إنجاح المسار التفاوضي السياسي بشرط أن يجد تجاوبا في المقابل من الأطراف الأخرى.

ونوه "إبراهيم" أن النهج الذي التزمت به مصر منذ البداية وحتى الآن هو ضرورة تسوية هذه الأزمة سلميا وقانونيا، وأن يكون نهر النيل مدخلا للتنمية والتعاون والتكامل وليس مدخلا للصراع والخلاف.

وأشار الى ضرورة ألا ننظر إلى اعتذار إثيوبيا عن عدم المشاركة في الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة في واشنطن على أنه نهاية الطريق أو فشل العملية التفاوضية، وذلك من منطلق القناعة بأن المفاوضات في هذه الأزمة تعد عملية شاقة ومعقدة وتتضمن بحث العديد من النقاط الفنية التي تتطلب دراسة مستفيضة من جانب الأطراف كافة، وبالتالي من الطبيعي أن تشهد عقبات ومشكلات لا سيما ونحن في مرحلة أو معركة الأمتار الأخيرة من حل هذه الأزمة المثارة منذ تسع سنوات.

وأردف اللواء محمد إبراهيم أن الجانب الإثيوبي لم يقدم المرونة اللازمة خلال فترات التفاوض السابقة، وأنه من هنا جاء دور الوسيط الأمريكي في طرح المقترحات التي من شأنها تحريك الأمور للأمام، وهو ما يستغرق وقتا طويلا لتهيئة المجال أمام الأطراف لقبول هذه المقترحات.

وتابع: "لا شك أن المفاوضات الجادة والتفصيلية بدأت بشكل مغاير وأكثر موضوعية في أعقاب دخول كل من الولايات المتحدة والبنك الدولي على مسار العملية التفاوضية، وهو الأمر الذى نجحت فيه مصر بنقل المفاوضات من الإطار الثلاثي إلى الإطار الخماسي، بحيث أصبح هذا المسار الخماسي هو المسار الرئيسي للتفاوض".

ولفت إلى أن البيان المشترك الصادر عن اجتماعات واشنطن في السادس من نوفمبر 2019 يعد الأساس للمفاوضات الحالية، لافتا إلى أن الدور الأمريكي في المفاوضات دور هام نحمل له كل التقدير خاصة وأن ترامب اجتمع مع الوفود الثلاثة أكثر من مرة، كما أن واشنطن تقوم بدورها بنشاط وفاعلية رغم أن الوقت المحدد لإنهاء التفاوض امتد قليلا وهو أمر متوقع في ظل صعوبة وحساسية المفاوضات.

واختتم اللواء محمد إبراهيم تصريحه قائلا: "إننا لا زلنا نأمل في أن تشهد الفترة القريبة القادمة توقيع الاتفاق النهائي الذي يحقق مصالح جميع الأطراف".

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