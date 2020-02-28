بعد سقوط عشرات القتلى في إدلب.. تركيا تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

فى خطوة جديدة لقمع الحريات، تواصل ​تركيا​ حجب مواقع التواصل الاجتماعى، "​تويتر​، ​فيسبوك​، انستجرام​ و​يوتيوب"​، وحدت من إمكانية استخدام ​"واتساب".وأفاد موقع "نت بلوكس" المعني بمراقبة حركة الإنترنت، بأنه تم حجب موقع تويتر بحلول الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي عن مستخدمي مزود الخدمة المحلي Turk Telekom، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبناني، خوفًا من ازدياد وتيرة الغضب الداخلي في تركيا ضد النظام الحاكم وخاصة عقب وقوع قتلى ومصابين فى صفوف الأتراك في سوريا وليبيا.وقال موقع "نيت بلوكس" إن ذلك جاء بعد الهجوم الذي استهدف جنود أتراك في سوريا، وذكر ناشطون إن "فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام" تعطلت أيضا بعد الضربة التي تلقاها الجيش التركي.ولقى العشرات من الجنود الأتراك مصرعهم في غارة استهدفت رتلا عسكريا في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب أمس الخميس.