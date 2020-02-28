«الوطنية للإعلام»: لا نية لخصخصة «ماسبيرو»

ترددت أنباء في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن اعتزام الحكومة خصخصة مبنى ماسبيرو بدعوى تطويره، ونفت الهيئة الوطنية للإعلام تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لخصخصة المبنى، مُوضحةً أنه يعد أحد أهم المباني التاريخية، التي لا يمكن المساس بها، مُشيرةً إلى تنفيذ خطة لتطويره ورفع كفاءته والاستفادة من جميع الكوادر البشرية به.وتهدف خطة التطوير إلى تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به، وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية بما يسهم في تحسين أوضاع هذا الصرح ماليًا، وزيادة إيراداته، وتعتمد تلك الخطة على تطوير المحتوى نفسه وما يقدم من برامج، بما يسهم في عودة الإذاعة والتلفزيون بشكل قادر على جذب المشاهد المصري.وقد وقعت الهيئة الوطنية للإعلام عدة بروتوكولات تعاون مع مجموعة إعلام المصريين بهدف تقديم محتوى متطور على شاشات التليفزيون المصري، من خلال تبادل الخبرات الموجودة في كل من التلفزيون المصري ومجموعة إعلام المصريين، وتهدف تلك البروتوكولات إلى تطوير المحتوي الإعلامي بكل من القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية، من خلال تحديث الشكل والأداء، وذلك من أجل تحسين المحتوى المقدم للمشاهدين، وتعظيم العائد المادي لتلك القنوات سواء الموجودة حاليًا منها أو القنوات الجديدة التي سيتم افتتاحها.وناشدت الهيئة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالهيئة قبل نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.