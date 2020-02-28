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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بحوث الصحراء» يحتفل بالمصريين العائدين من الصين (الصور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:51 ص
تكريم العائدين من
تكريم العائدين من ووهان
عبدالناصرمحمد
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نظم مركز بحوث الصحراء احتفالية لتكريم أبنائه العائدين من مقاطعة ووهان بالصين، بحضور الدكتور نعيم مصيلحي رئيس المركز، والدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية والدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز وكل من الدكتور محمد حمدي عمار والدكتور أحمد عبدالعاطي.

وتناول الدكتور نعيم مصيلحي في كلمته، اليوم، مع الطلبة تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها مصر من أجل عودة مواطنيها من مقاطعة ووهان بؤرة فيروس "كورونا".

وأشار إلى الجهود التي بذلها السفير محمد البدرى السفير المصرى فى الصين فى نقل المصريين من مدينة ووهان، والتى وقع عليها ما يشبه حظر تجوال لانتشار فيروس "كورونا" فيها.

أشاد الطلبة العائدين من الصين بالمجهودات التى بذلتها الدولة بداية من وجودهم بالصين، وحتى وصولهم إلى أرض الوطن، وإجراءات الحجر الصحى، وتقديم كافة الرعاية الصحية طوال فترة إقامتهم بمطروح.

وأوضحوا أن إجمالي عدد المصريين العائدين وأسرهم قد بلغ 306 مصريين، بالإضافة إلى أن هناك من المركز اثنين آخرين أبديا رغبتهما فى البقاء، ويتم تواصل إدارة المركز معهما باستمرار أولا بأول للاطمئنان عليهما.

أبدت الدكتورة فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة استعداد الشعبة التام بتقديم كامل الدعم لأبناء الشعبة العائدين، وتذليل كافة الصعاب بالتعاون مع إدارة المركز.

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