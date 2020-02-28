سمير النيلي يتابع فعاليات مبادرة «مطروح بلا دروس خصوصية»

تابع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة "مطروح بلا دروس خصوصية" لطلاب الشهادة الاعدادية بالقاعة الكبرى بديوان عام المديرية.وأكد وكيل تعليم مطروح على ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات تلك المبادرة المتميزة وتحقيق النفع المأمول من شرح صفوة المعلمين المتميزين الذين أتوا للمشاركة في المبادرة للمساهمة البارزة في تحقيق تلك المبادرة المتميزة للنجاح المنشود في سبيل رفع المستوى العلمي للطلاب وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.وأشاد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بتعاون حزب "مستقبل وطن" مع تعليم مطروح في التنظيم المتميز لتلك المبادرة التعليمية وتحقيقها للنجاح المبهر بمطروح.