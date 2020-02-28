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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:39 ص
انتخابات التجديد
انتخابات التجديد
كتب صلاح حسنى
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انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية، اليوم، وسط منافسة 37 مرشحا على 7 مقاعد، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات انتظام عملية التصويت منذ انطلاقها صباحا، ستستمر حتى السابعة مساء.

وتجرى الانتخابات تحت الإشراف القضائي برئاسة المستشار عدلي عبد الفتاح جاد، والمستشار حافظ أحمد عباس، ومشرف اللجنة الفرعية المستشار إسلام إبراهيم، وإشراف 12 مستشارًا على 12 لجنة انتخابية بنادي بنها الرياضي وفي ظل تواجد أمني مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية.

قال المهندس تامر رمضان رئيس لجنة الانتخابات إنه تم توفير كافة سبل إنجاح العملية الانتخابية والتنسيق مع كافة الأجهزة، مشيرا إلى أن الانتخابات تجرى على 7 مقاعد 2 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء و1 عمارة و1 تعدين وبترول.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة من المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية بإجراء العملية الانتخابية بمنتهى الحيادية تجاه كافة المرشحين، لافتا أن إجمالى الجمعية العمومية يبلغ 28 ألف مهندس ممن لهم حق الترشح ومن يحق لهم التصويت هم من قاموا بسداد اشتراكات عام 2018.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين حيث أن المرشحين جميعا أصحاب أفكار منيرة للنقابة، موضحا أنه سيعمل مع كل ما ستنجم عنه نتائج الانتخابات وما يخدم صالح مهندسي القليوبية في المقام الأول والوصول بالنقابة إلى الأفضل.

وتتنافس في الانتخابات القائمة الموحدة لمهندسي مصر والتي تضم المهندس مينا نظمى على رأس القائمة وهو الأمين العام للنقابة والتي تحظى بدعم وتأييد الشباب وتضم القائمة كلا من المهندس عزت تركى، والمهندس محمد سراج، والمهندس مدحت سامى، والمهندس أحمد الهوان، والمهندس هانى الرايق، والمهندس شهاب العسال.
انتخابات التجديد
انتخابات التجديد
انتخابات التجديد
انتخابات التجديد
انتخابات التجديد
انتخابات التجديد

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