بنسبة 40%.. كورونا يرفع أسعار الدواجن عالميًا

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن السوق المحلية ستواجه مشكلة في عملية استيراد الدواجن، بعد إعدام الصين الخنازير بسبب انتشار فيروس كورونا في دول العالم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن عالميًا من ١٦٠٠ دولار للطن إلى ٢٢٠٠ دولار للطن، وبنسبة ارتفاع ٤٠٪، مشيرًا إلى أن ذلك درس للقائمين على صناعة الدواجن للاهتمام بالانتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على ضرورة أن تؤمن مصر الغذاء الخاص بها من الإنتاج المحلي.وأوضح الزيني في تصريحات لـ"الدستور"، أن تأمين الغذاء يكون بالاهتمام بالمنتج المحلي وليس الاستيراد العشوائي، متابعًا: "لقد حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن ولا بد من وقف الاستيراد، والإنتاج المحلي كافِ".وأشار الى انخفاض أسعار كرتونة البيض من ٣٧ جنيهًا للكرتونة إلى ٣٢ جنيهًا للكرتونة، وأن هناك توازن في أسعار البيض نتيجة عدم استيراد البيض من الخارج ولا بد تحقيق ذلك مع الدواجن حتى لا يكون هناك خسائر للمربين وتستمر العملية الإنتاجية.