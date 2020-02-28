رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

احذر.. سلوكيات خاطئة تضر جهاز المناعة (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:34 ص
جهاز المناعة
جهاز المناعة
أحلام عبدالرحمن
طباعة
حذر الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، من عدة سلوكيات خاطئة، تضر جهاز المناعة وتضعفه.

وقال أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية "On"، إن الجسم عند تعرضه لفيروس أو بكتيريا، يحتاج للراحة، ليوجه كل طاقته وجهده إلى مقاومة الفروس أو البكتيريا، مشيرًا إلى أنه في حال بذل نشاطات مختلفة، ستنصرف طاقته عن مواجهة البكتيريا.

كما حذر صلاح الدين من سلوك آخر يضعف المناعة وهو إعطاء المريض خافض للحرارة قبل مرور 48 ساعة، من ظهورها، قائلًا إن ارتفاع الحرارة عرض صحي، طالما لم تتجاوز 38 درجة ونصف، لأنها رد فعل من جهاز المناعة، ودرجة الحرارة العالية تحاول قتل البكتيريا، وتجعل الدم يعمل بصورة منتظمة.

وأردف: "الخطأ الذي تقع فيه الأمهات هو اللجوء لخافضات الحراراة فتهبط جهاز المناعة".

وتابع: "السلوك الثالث، هو النوم غير المنتظم"، موضحًا أن جهاز المناعة يكتشف قوته من عدد ساعات النوم، ويجب أن يكون نومًا هادئًا أثناء الليل وبعيدًا عن التكنولوجيا.

واستكمل: "بعد مرور 48 ساعة يبدأ إعطائه الدواء، لأن المضاد الحيوي، هو الذي يتعامل مع البكتيريا وقتها وليت المناعة وقد لا يقضي عليه، وإنما يحوله لخامل، لهذا نجد تعرض الاشخاص لنزلات برد أكثر من 5 مرات في الموسم الواحد رغم أنها انفلونزا موسمية تأتي مرة واحدة، والسبب أن البكتيريا تكون خاملة".

وحذر أخصائي التغذية، من ضرر نقص المغانسيوم لأنه يؤثر على المناعة، ويقلل النشاطات، موضحًا أنه موجود في السبانخ والسمك والبقوليات والخضراوات الداكنة.

موضوعات متعلقة

لا وفيات.. «الصحة» تعلن الحصيلة النهائية لمصابي حادث قطار مطروح

حقيقة التعدى على شقة وسيارة لاعب كرة قدم

مصدر: 20 مصابًا فى حادث قطار الإسكندرية - مطروح

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

الصور

image description

تتويج فريق كرة الطائرة بالأهلي بالبطولة العربية

image description

مؤتمر فايلر عن مباراة الأهلى وصن داونز

image description

أم تتهم أطباء مستشفى عين شمس بالتسبب في وفاة نجلها (فيديو)

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

الأكثر قراءة

بسبب كورونا.. وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي

حقيقة هتك عرض طالبة بمدرسة ثانوية في أسيوط

هل توجد أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات؟ الحكومة ترد

مصدر يفضح «الجزيرة».. ويكشف تفاصيل ضبط اثنين أثناء التصوير بـ«التحرير»

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

ارتفاع مصابي «كورونا» لـ21 حالة في ألمانيا

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": مميزات عملية تحويل مسار الأثنى عشر والساسي

الدكتورة دعاء سهيل لـ"الدستور" تؤكد: الإرادة والعزيمة والقوة أساس إنقاص الوزن

الدكتور أحمد عادل لـ «الدستور»: هناك اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال

دراسة تنصح السيدات بتناول الجوز

منوعات

كينيا تحظر ذبح الحمير

طوارئ في 16 مقاطعة يابانية لمواجهة «كورونا»

«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

المنبوذون.. زيادة كراهية اليهود وإسرائيل في أوروبا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: ما لن تخبرك به الجنية
ماجد حبته
خادمة «نتنياهو» الفرنسية!
د. محمد عفيفي
حال الموسيقى العربية
مدحت بشاى
الثقافة وبيوتها التى تعود
المزيد

الثقافة

بعد تأجيله.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء

الثلاثاء.. جاليري ضي يستضيف مناقشة «سجين مسقط»

«أحزان المساء» في القائمة الطويلة للبوكر 2020

صدور الترجمة العربية لكتاب «مفهوم الأخلاق» لـ ولتر ستيس