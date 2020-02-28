احذر.. سلوكيات خاطئة تضر جهاز المناعة (فيديو)

حذر الدكتور رامي صلاح الدين، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، من عدة سلوكيات خاطئة، تضر جهاز المناعة وتضعفه.وقال أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على فضائية "On"، إن الجسم عند تعرضه لفيروس أو بكتيريا، يحتاج للراحة، ليوجه كل طاقته وجهده إلى مقاومة الفروس أو البكتيريا، مشيرًا إلى أنه في حال بذل نشاطات مختلفة، ستنصرف طاقته عن مواجهة البكتيريا.كما حذر صلاح الدين من سلوك آخر يضعف المناعة وهو إعطاء المريض خافض للحرارة قبل مرور 48 ساعة، من ظهورها، قائلًا إن ارتفاع الحرارة عرض صحي، طالما لم تتجاوز 38 درجة ونصف، لأنها رد فعل من جهاز المناعة، ودرجة الحرارة العالية تحاول قتل البكتيريا، وتجعل الدم يعمل بصورة منتظمة.وأردف: "الخطأ الذي تقع فيه الأمهات هو اللجوء لخافضات الحراراة فتهبط جهاز المناعة".وتابع: "السلوك الثالث، هو النوم غير المنتظم"، موضحًا أن جهاز المناعة يكتشف قوته من عدد ساعات النوم، ويجب أن يكون نومًا هادئًا أثناء الليل وبعيدًا عن التكنولوجيا.واستكمل: "بعد مرور 48 ساعة يبدأ إعطائه الدواء، لأن المضاد الحيوي، هو الذي يتعامل مع البكتيريا وقتها وليت المناعة وقد لا يقضي عليه، وإنما يحوله لخامل، لهذا نجد تعرض الاشخاص لنزلات برد أكثر من 5 مرات في الموسم الواحد رغم أنها انفلونزا موسمية تأتي مرة واحدة، والسبب أن البكتيريا تكون خاملة".وحذر أخصائي التغذية، من ضرر نقص المغانسيوم لأنه يؤثر على المناعة، ويقلل النشاطات، موضحًا أنه موجود في السبانخ والسمك والبقوليات والخضراوات الداكنة.