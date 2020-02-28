تضامن الإسكندرية تفتح باب التقدم لقرعة حج الجمعيات والمؤسسات

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، عن فتح باب التقدم لقرعة حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا العام لموسم حج ١٤٤١ ــ ٢٠٢٠، وذلك وفقا للتعليمات الواردة من وزارة التضامن الإجتماعى في هذا الشأن.وأوضحت في بيان لها اليوم، أن آخر ميعاد للتقدم لقرعة حج الجمعيات والمؤسسات يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020، ولن يلتفت لأي طلب يقدم بعد ذلك التاريخ.ونبهت المديرية على أن يقدم كل عضو طلب الحج الجمعية المنضم إليها، وتراجع الجمعية البيانات مع العضو، وتوقع على صحتها، وتتحمل الجمعية المسؤلية في حال إثبات الجهات الإدارية عدم صحة البيانات أو عدم قدرة العضو أداء فريضة الحج لأسباب صحية، وتوقع الجزاءات على الجمعية بالحرمان من تقديم طلبات الحج لأعضائها في الموسم القادم.كما أشارت المديرية إلى أن هناك بعض التعليمات التي تشمل تعليمات عامة للجمعيات وكيفية ملئ استمارة الحج والفوز في القرعة، ونقدم لكم المرفقات الخاصة بهذه التعليمات.