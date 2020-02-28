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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أبرز مشروعات «الاتصالات» لتنفيذ ميكنة قطاع الزراعة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:34 ص
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
طارق عتمان
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تستهدف وزارة الاتصالات ميكنة جميع قطاعات الدولة من خلال تنفيذ منظومة التحول الرقمي، بتوجيهات من القيادة السياسية وفق الخطة الزمنية لتنفيذ مشروع بناء مصر الرقمية، الذي تتبناه الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات الأخرى، والذي يصب في مصلحة الدولة والمواطنين معا.

في هذا السياق قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة تتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في عدة مشروعات بهدف ميكنة وتطوير وتحديث قواعد بيانات الوزارة للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية والتيسير على المزارعين والفلاحين في تلقي الخدمات الزراعية في سهولة ويسر.

وأوضح الوزير في تصريحات لـ "الدستور" أن المشروع الأول يشمل تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، إذ تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية في محافظات الغربية، بورسعيد، الشرقية، البحيرة، أسيوط، سوهاج، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة أبريل المقبل، والانتهاء من المرحلة الأخيرة في أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير أن مشروع ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" يستهدف ميكنة جميع أعمال الجمعيات الزراعية وحصر الحيازات الزراعية حيث تم الانتهاء من إدخال جميع البيانات الخاصة بعدد من المحافظات مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالتعاون مع وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي خلال عامين علي مستوي الجمهورية.

وقال الوزير إن المشروع الثاني ميكنة الإدارة المركزية للحجر الزراعي والذي تم الانتهاء من تحليل وتنظيم المنظومة الخاصة به والعمل بالبرامج المطلوبة والذي يستهدف إنشاء منظومة للربط الإلكتروني بين جميع المنافذ والموانئ الخاضعة لإشراف الحجر الزراعي وعمل ميكنة تامة لكافة أعمال الحجر الزراعي، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير شامل في منظومة العمل وتحسين أدائها وربطها بكافة الأنظمة الدولية للحجر الزراعي على مستوى العالم.

وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعات أخرى منها مشروع ميكنة تطوير نظم الري الحديث وتوفير السطارات الزراعية ومشروع إنشاء منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية، ومشروع ميكنة الدعم المقدم للفلاح "الأسمدة والبذور" التي تحسن استغلال موارد الدولة ووصول الدعم لمستحقيه وتحافظ على أموال الدولة.

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