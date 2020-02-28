تجديد حبس خادمة وعامل سرقا مجوهرات من شقة بمصر الجديدة

جددت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الجمعة، حبس خادمة وعامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات وأموال من شقة مخدومتها.تلقى قسم مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل، قررت باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 5 أطقم من داخل الشقة محل سكنها، واتهمت خادمتها بارتكاب الواقعة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها.واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وقررت بقيامها بتسليم المسروقات لعامل بقصد التصرف فيها بالبيع، وعقب ذلك اكتشفت قيامه بترك محل إقامته وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.