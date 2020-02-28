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محمد العسيري
الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس خادمة وعامل سرقا مجوهرات من شقة بمصر الجديدة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:37 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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جددت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم الجمعة، حبس خادمة وعامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات وأموال من شقة مخدومتها.

تلقى قسم مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل، قررت باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 5 أطقم من داخل الشقة محل سكنها، واتهمت خادمتها بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها.

واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وقررت بقيامها بتسليم المسروقات لعامل بقصد التصرف فيها بالبيع، وعقب ذلك اكتشفت قيامه بترك محل إقامته وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.

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